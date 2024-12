Ragusa, ecco come raggiungere Ibla per la notte di San Silvestro

Attualità

Potenziato il collegamento con la città antica. Queste le novità

Per la notte di San Silvestro, potenziati i collegamenti con Ibla. “Desidero fornirvi – sottolinea l’assessore comunale alla Mobilità, Giovanni Gurrieri – informazioni dettagliate su come raggiungere Ibla durante la notte di San Silvestro. L’utilizzo del mezzo pubblico è un’abitudine sempre più diffusa nella nostra comunità e il merito è della città che risponde. Nell’ottica di rendere ancora più efficienti gli spostamenti nel nostro centro storico per i festeggiamenti di Capodanno a Ibla, il potenziamento del servizio è strategico. Scegliere la navetta della Linea Verde, potenziata con mezzi più grandi fino a tarda notte, è il modo più facile, comodo e veloce per trascorrere senza stress la notte più lunga dell’anno. Come raggiungere Ibla a Capodanno? Come sempre la Circonvallazione di Ibla sarà aperta al transito (ma a senso unico di marcia, per agevolare le grandi navette da 54 posti) e alla sosta (fino a esaurimento posti).

Il modo migliore per raggiungere Ibla sarà quindi utilizzando il trasporto pubblico, che per l’occasione sarà potenziato per orari, numero di mezzi e capienza:

– linea 1: 07:00/20:30

– linea 2: 07:15/20:00

– linea 3: 07:30/23:45

– linea verde (collegamento veloce da Piazza del Popolo al SS. Trovato): 18:00/03:00.

Biglietti e info sull’app RagusaBus.

Per informazioni sulle fermate e sulle linee https://www.etnatrasporti.it/servizio-urbano-ragusa-bus/