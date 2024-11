Ragusa, efficientamento energetico del teatro comunale Perracchio

Attualità

I lavori aggiudicati a una impresa di Comiso

Con determinazione registro generale n° 6012 del 25/10/2024 (determinazione n° 136 del 24/10/2024 Settore 11 Appalti, Contratti, Patrimonio) è stata approvata la procedura negoziata senza pubblicazione del bando per i lavori relativi all’intervento di efficientamento energetico del teatro comunale “Marcello Perracchio”, finanziato con fondi Pnrr.

A eseguire i lavori sarà la ditta SA.EM S.R.L. di Comiso che ha praticato il ribasso del 26,587% sul prezzo a base di gara di euro 159.637,02 oltre Iva per il prezzo di € 120.490,71, oltre Iva L’importo comprende gli oneri di sicurezza pari a euro 12.398,48 non soggetti a ribasso.

“Poche settimane fa abbiamo ricevuto il decreto di finanziamento che ci permetterà di riqualificare il Teatro Perracchio – afferma il sindaco Peppe Cassì – un’ottima notizia di cui abbiamo dato tempestiva notizia ai diversi soggetti culturali che avevano proposto spettacoli in questo luogo. Dovendo infatti realizzare i lavori in tempi ristretti onde non perdere il finanziamento arrivato quasi a ridosso della sua scadenza, alcuni eventi sono stati inevitabilmente annullati. Ringraziamo tutti gli organizzatori per aver compreso le motivazioni, consapevoli che dal prossimo anno potranno riavere a disposizione un Perracchio più efficiente e confortevole, e gli uffici comunali per la celerità dimostrata”.