Ragusa, entra nel vivo il processo per l’abbandono del piccolo Vittorio Fortunato

Cronaca

Sono stati sentiti tre testi. Indagata è la madre naturale originaria di Modica

E’ entrato nel vivo davanti al giudice del Tribunale monocratico di Ragusa, Gaetano Di Martino, il processo per abbandono di minore del piccolo Vittorio Fortunato. Sono stati sentiti tre testi, un ispettore della polizia, una collega di lavoro dell’imputata e il primario di neonatologia. Poi rinvio al 14 marzo prossimo per l’escussione di altri testi. Tutti hanno ripercorso le dichiarazioni rese in fase di indagine. Sotto processo c’è la madre naturale, originaria di Modica, del bimbo trovato in strada a Ragusa. Il padre naturale, deceduto per cause naturali nella notte tra il 2 e 3 giugno scorso, il 4 novembre del 2020 ne simulò abbandono e ritrovamento davanti al suo esercizio commerciale nel capoluogo ibleo. Il piccolo da quando aveva una ventina di giorni di età è stato affidato a una famiglia di fuori provincia ed è al centro di una contesa legale.

