Società

"E' un modo per sostenere i nostri ragazzi"

Dammi il 5×1000. Recita così il claim del video realizzato dall’Anffas onlus Ragusa che, in periodo di dichiarazione dei redditi, viene riproposto sin da ora ai cittadini contribuenti costituendo un invito a sottoscrivere il codice fiscale dell’associazione nello spazio apposito per quanto riguarda l’Unico persone fisiche, il 730 e il Cud. “I nostri ragazzi – chiarisce la direttrice di Anffas onlus Ragusa, Salvina Cilia – in primo piano, come sempre, perché la richiesta arriva da loro. E, infatti, sono diventati i protagonisti di questa clip che li vede battere il cinque su una mano che riporta il numero 1000 e che presuppone la creazione di un percorso solidale per fare arrivare loro il sostegno meritato, essendo impegnati ogni giorno nelle varie attività promosse dalla nostra associazione. Un brano moderno fa da opportuna cornice al continuo battimano che caratterizza il video”. Per garantire l’appoggio all’Anffas onlus Ragusa è sufficiente riportare, nello spazio apposito, il codice fiscale dell’associazione, vale a dire 92022640889. “Anche quest’anno – continua Cilia – abbiamo pensato di utilizzare questo sistema per promuovere la nostra campagna. Riteniamo ne sia venuto fuori un video frizzante, godibile e che, soprattutto, ha fatto divertire moltissimo i nostri ragazzi”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA