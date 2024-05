Ragusa, erogazione del bonus premialità per le imprese edili della provincia

Attualità

L'Ance: "Istanze da presentare entro il 30 aprile"

E’ possibile, per le imprese edili della provincia di Ragusa, presentare entro il 30 aprile la richiesta di erogazione del Bonus Premialità per il periodo ottobre/marzo 2024. Ne dà comunicazione l’Ance Ragusa, specificando che le domande devono essere inoltrate dalle imprese alla Cassa Edile per tutte le ditte che applicano il Ccnl vigente ed il relativo Ccpl per gli operai dipendenti della provincia di Ragusa. “Tra i requisiti – spiega il presidente di Ance Ragusa, Giorgio Firrincieli (nella foto) – non avere alcun contenzioso né rateizzazione in corso con Cassa Edile e non avere alle proprie dipendenze operai assunti in regime di “Part Time”, essere in possesso di Durc On Line, in corso di validità; avere denunciato e versato complessivamente, nel semestre di pertinenza del bonus, per ogni mese e per ciascun operaio, un numero di ore settimanali pari a 40, fatte salve le assenze giustificate quali malattia, ferie, permessi retribuiti, etc. nel numero massimo consentito dal vigente Ccnl”. A favore delle imprese che siano in possesso dei requisiti sopra elencati, è stabilito un riconoscimento premiale pari al 40% dei contributi a loro carico versati alla Cassa Edile di Ragusa e all’Ente Sfera.

