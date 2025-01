Ragusa, fecondazione artificiale per i bovini: buoni riscontri per il corso rivolto agli allevatori

Attualità

Il consigliere comunale Battaglia: "L'obiettivo è quello di favorire la crescita professionale degli addetti ai lavori"

E’ in fase di svolgimento, nella sede dell’assessorato allo Sviluppo economico del Comune di Ragusa, al primo piano degli uffici della zona artigianale di contrada Mugno, il corso rivolto a operatori pratici nel campo della fecondazione artificiale per animali da reddito con riferimento al comparto bovino. A darne comunicazione il consigliere comunale Salvatore Battaglia il quale chiarisce che il corso è finalizzato al conseguimento del diploma di abilitazione.