Ragusa, Firrincieli: “L’emergenza idrica in città si sarebbe potuta prevenire”

"Se si fosse dato seguito alle sollecitazioni della Regione di circa tre mesi fa, non ci troveremmo adesso in queste condizioni"

“L’emergenza idrica con cui la città di Ragusa sta facendo i conti in questi ultimi giorni si sarebbe potuta prevenire? Probabilmente sì, se si fosse dato seguito alla sollecitazione della Regione Sicilia di circa tre mesi fa quando la stessa aveva richiesto ai Comuni la ricognizione e il successivo utilizzo di alcuni pozzi, come nel caso di quello ausiliario, autorizzato ma non in uso, dell’area Lusia Asi, dal quale si sta attingendo, in queste ore, acqua in emergenza con un gruppo elettrogeno”. E’ quanto sostiene il consigliere comunale del movimento Cinque Stelle, Sergio Firrincieli, dopo essersi documentato con la massima attenzione su tutto ciò che sta accadendo in città con riferimento alla mancanza di scorte d’acqua.