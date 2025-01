Ragusa: focus di Anpi, Cgil e Libera sull’omicidio Spampinato

Attualità

L'appuntamento domani pomeriggio nella sede della Camera del lavoro di vico Cairoli. Ospite d'onore il giornalista Carmelo Schininà che su "La Sicilia" ha di recente portato alla luce documenti inediti sul caso

A 52 anni dall’omicidio del giornalista Giovanni Spampinato (nella foto), Anpi, Cgil Ragusa e Libera insieme per un evento che intende proseguire a fare luce su una vicenda che ancora oggi rappresenta una ferita aperta per il territorio e per il mondo del giornalismo investigativo. L’evento si terrà domani, sabato 25 gennaio, alle ore 18, presso l’auditorium della Cgil, in vico Cairoli 29, Ragusa. Sarà un momento di riflessione collettiva che metterà in evidenza i nuovi elementi emersi grazie al lavoro d’inchiesta condotto da Carmelo Schininà, giornalista di LA7, che ha recentemente portato alla luce documenti inediti e dettagli finora mai resi noti, offrendo un contributo fondamentale alla ricerca della verità. Il programma della serata prevede gli interventi di Gianni Battaglia, presidente provinciale ANPI, Giuseppe Roccuzzo, Segretario generale CGIL Ragusa, Vittorio Avveduto, Coreferente regionale Libera Sicilia. Ospite d’onore: Carmelo Schininà, giornalista e autore dell’inchiesta. E’ inoltre previsto l’Intervento di: Salvatore Spampinato, familiare di Giovanni Spampinato. Modera: Simone Lo Presti, rappresentante di Libera Ragusa.