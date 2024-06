Ragusa, Forza Italia ricorda Enzo Bonomo

Attualità

Il segretario provinciale Giancarlo Cugnata esprime il cordoglio del partito alla famiglia: "Uomo di grande cultura e dai modi signorili. Non ti dimenticheremo"

Il segretario provinciale di Forza Italia, Giancarlo Cugnata, a nome di tutti i dirigenti di partito, esprime il proprio cordoglio alla famiglia per la scomparsa del preside Enzo Bonomo (nella foto) che si è spento ieri. “La sua lunga militanza nel nostro partito – afferma Cugnata – è stata segnata da momenti felici e produttivi, come quando ricoprì il ruolo di assessore alla Pubblica istruzione a Ragusa in seno alla Giunta Arezzo. Ma ricordo anche, quando era preside dell’istituto alberghiero Principi Grimaldi, la forte e proficua collaborazione che si instaurò con il sottoscritto nella qualità di assessore provinciale alla Pubblica istruzione. Uomo di grande cultura, dai modi signorili e dalla capacità politica non comune, Bonomo lascerà in tutti noi un grande ricordo. Addio Enzo, non ti dimenticheremo”.

