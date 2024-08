Ragusa, furti in centro storico: “Servono contromisure all’altezza”

Attualità

Il consigliere comunale del Pd Mario Chiavola interviene dopo i casi denunciati negli ultimi giorni

“La presenza del presidio di polizia municipale in piazza San Giovanni, che avrebbe dovuto rappresentare un incentivo in più nel disattivare dinamiche di disturbo della quiete e dell’ordine pubblico, in realtà rischia di tramutarsi in una scelta sbagliata dell’amministrazione comunale retta dal sindaco Cassì. Nonostante l’impegno profuso dagli operatori, i quali con professionalità si danno da fare per cercare di attuare al meglio gli ordini di servizio, il fatto che l’intera area del cento storico superiore resti scoperta nottetempo, porta al verificarsi di episodi che stanno creando non poco scompenso tra gli operatori economici”.