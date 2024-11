Ragusa: Gerardina Trovato, Nada e Cassandra in uno show per dire no alla violenza sulle donne

Spettacoli

L'iniziativa gratuita è in programma sabato al teatro Tenda di contrada Tabuna

Uno spettacolo speciale di sensibilizzazione in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. E’ in programma sabato 23 novembre, a ingresso libero fino a esaurimento posti, e si terrà al teatro Tenda di Ragusa a partire dalle 21. Promosso dall’associazione “Cantanti&Contanti”, l’iniziativa è sostenuta dall’assessorato al Turismo della Regione Sicilia, con il patrocinio del Comune. Sul palco artisti di richiamo. A cominciare dall’intramontabile Nada (nella foto) ma anche Gerardina Trovato e Cassandra Raffaele. Sono tre grandi personaggi che, ciascuno nel proprio ambito, chiariranno in che modo i messaggi di questa giornata possano incidere sulla formazione delle nuove generazioni oltre a focalizzare l’attenzione su un tema di cui non ci deve mai stancare di parlare e approfondire.