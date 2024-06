Ragusa, i dieci anni di Cantus Novo con un concerto

Società

Domenica alle 19,30 nella chiesa della Badia la festa con amici e appassionati di buona musica

Dieci anni insieme. Festeggiare un importante anniversario in musica assieme agli amici, ai simpatizzanti e a tutti coloro che, nel corso di questo lungo periodo, hanno testimoniato la propria vicinanza all’associazione culturale. E’ l’obiettivo che Cantus Novo si prefigge con il concerto in programma domenica 9 giugno nella chiesa della Badia, in corso Italia, a Ragusa. L’appuntamento prenderà il via alle 19,30.

Il maestro Giovanni Giaquinta, fondatore e direttore del coro polifonico e dell’ensemble di fiati che animeranno il momento in musica, sottolinea quali sono le motivazioni che hanno fatto nascere questo appuntamento: “Vogliamo comunicare a tutti, con questo evento, le ragioni che ci hanno portato a costituire questa realtà, vale a dire la nostra passione per la musica e la voglia di stare assieme. Durante questo concerto, attraverseremo i nostri primi dieci anni con i brani più caratterizzanti del nostro repertorio. Sarà, dunque, un bel momento da trascorrere assieme ed è per questa ragione che invitiamo a partecipare tutti coloro che intendono trascorrere una serata all’insegna della buona musica. Sarà l’occasione, dunque, per rivivere alcuni momenti straordinari, anche attraverso la visione di alcuni video e di alcune foto tra i più significativi di questo lungo periodo. Vi aspettiamo”.

