Ragusa, i ragazzi dell’Anffas onlus all’inaugurazione dell’Asp con l’animale

Momenti speciali per agevolare l'inclusività

E’ una struttura che è stata concepita per accrescere il benessere non solo degli animali adibiti agli Interventi assistiti (Pet therapy), ma soprattutto delle persone che scelgono di praticare le attività proposte, siano esse di carattere ludico, didattiche, esperienziali o i laboratori naturalistici e di zooantropologia. Una delegazione di Anffas onlus Ragusa ha partecipato, nei giorni scorsi, all’inaugurazione della sede dell’Associazione promozione sociale con l’animale che ha sede nel capoluogo ibleo.