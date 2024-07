Ragusa, i residenti di Passo marinaro e Randello Magghialonga non ci stanno

Attualità

Il consigliere Firrincieli: "Aspettiamo risposte su varie questioni che però non arrivano"

“Altro che cittadini di Serie B. Forse di Serie C. E volete sapere il perché? Qui nessuno di noi ha potenziale potere elettorale, perché per la maggior parte siamo residenti fuori Ragusa. Eppure, le tasse le paghiamo in questo Comune. E, di contro, non riceviamo servizi all’altezza. Soprattutto, non abbiamo registrato alcun passo in avanti da quando abbiamo sottoposto le problematiche di Passo marinaro e Randello Magghialonga al tavolo di confronto di palazzo dell’Aquila, convocato dall’assessore alle Frazioni Andrea Distefano, un mese fa, lo scorso 27 giugno”. Questo il tenore delle lamentele arrivate dai residenti nelle zone in questione che, ieri, hanno partecipato alla conferenza stampa promossa dal consigliere comunale dei Cinque Stelle, Sergio Firrincieli, che si è intestato questa battaglia già da qualche mese. Assieme a lui anche il presidente dell’associazione Passo Marinaro, Gaetano Battaglia.