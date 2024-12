Ragusa Ibla, il Grinch prova a rubare la magia del Natale

Società

Ancora grandi iniziative di intrattenimento nella città antica del capoluogo ibleo per uno dei Natali più belli della Sicilia

Ci sta provando il Grinch a rubare la magia del Natale. Ma con quale speranza di riuscirci? Oppure si lascerà conquistare dall’affetto dei bimbi che lo adorano? Per chi vuole scoprirlo, basta recarsi sino al 31 dicembre a Ragusa Ibla dove continua un periodo particolarmente fortunato grazie all’intuizione del Ccn Antica Ibla che, con il supporto dell’amministrazione comunale, sta facendo registrare numeri molto interessanti per quanto riguarda i visitatori. “Molti provenienti dalla altre città siciliane e pure dall’estero – sottolinea il presidente del Ccn, Daniele La Rosa, a nome del direttivo – e non dobbiamo dimenticare che il sold out di ieri, ad esempio, è frutto di un passaparola positivo da parte di tutti coloro che ci sono venuti a trovare che hanno rappresentato il miglior veicolo di promozione per le numerose iniziative che, quest’anno, sono state predisposte nella città antica”.