Ragusa, il Comune ha già approvato il Piano esecutivo di gestione

Attualità

L'assessore al Bilancio Giovanni Iacono: "Sono molto pochi i Comuni in Italia che hanno esitato gli strumenti finanziari entro i termini di legge. Oggi un altro passo in avanti"

Approvato il 9 gennaio 2025, dalla Giunta, il Piano Esecutivo di Gestione (Peg) 2025-2027 che è il documento di programmazione annuale che consente la ‘traduzione’ operativa di quanto contenuto nel bilancio preventivo e nel documento unico di programmazione (Dup) approvati in Consiglio Comunale il 16 dicembre 2024.

Il sindaco Peppe Cassì, estremamente soddisfatto, dichiara: “Continua e si migliora, ulteriormente, ogni anno il percorso virtuoso del Comune di Ragusa di approvazione degli strumenti finanziari entro i termini di legge e anche oggi l’approvazione del Peg ha una valenza operativa enorme e consente al Comune, già ad inizio anno, di essere operativo con le opere pubbliche, garantire con regolarità tutti i servizi, di poter pianificare le nuove assunzioni e di essere efficiente in ogni ambito di intervento”.