Ragusa, il Comune presente al G7 Agricoltura di Siracusa

Attualità

Nello stand di piazza Duomo messo a disposizione dalla Regione, l'esposizione di prodotti tipici del territorio locale

“Anche il nostro Comune, grazie al sindaco, Peppe Cassì, e con il supporto operativo dell’assessore allo Sviluppo economico Giorgio Massari, sta partecipando, sabato 21 settembre, al G7 Agricoltura di Siracusa”.

E’ quanto comunica il consigliere comunale Salvatore Battaglia (nella foto) che chiarisce come l’ente di palazzo dell’Aquila avrà l’opportunità di essere ospitato in piazza Duomo in uno spazio messo a disposizione dalla Regione Sicilia. “Proporremo i prodotti tipici del nostro territorio comunale – ancora Battaglia – e abbiamo coinvolto, nella fattispecie, alcuni produttori come Alessandro Criscione e Andrea Scrofani e alcune aziende come l’oleificio Covato, le Masserie del sole e il salumificio Il chiaramontano. Inutile dire quanto questa vetrina sia importante dal punto di vista delle produzioni agroalimentari e, quindi, il nostro Comune non poteva mancare”.

