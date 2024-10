Ragusa, il consigliere Battaglia: “Le produzioni d’eccellenza di casa nostra ancora una volta in vetrina”

Attualità

"Le esperienze al G7 agricoltura a Siracusa e quelle legate alla Fam sono state fortemente positive"

“Ancora una volta, le eccellenze di casa nostra sono riuscite a mettersi in vetrina. Dai prodotti agroalimentari alle realtà zootecniche, le risposte arrivate possono definirsi confortanti e ci aiutano a tracciare la strada per un futuro destinato a essere rappresentato come strettamente ancorato a queste preminenti realtà dell’economia locale”. Lo dice il consigliere comunale di Ragusa, Salvatore Battaglia, che esprime la propria soddisfazione per la riuscita della presenza del Comune di Ragusa all’Expo divinazione nell’ambito del G7 Agricoltura e per i risultati ottenuti dalla Fiera agroalimentare mediterranea (nella foto da sinistra l’assessore Massari e il consigliere Battaglia a Siracusa).