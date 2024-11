Ragusa, il festival organistico internazionale di Ibla chiude con un grande evento

Cultura

Domani alle 19 al duomo di San Giorgio la cerimonia di gemellaggio con il festival organistico di Cracovia

Il festival organistico internazionale di Ibla – Città di Ragusa chiude con uno straordinario evento. L’appuntamento di domani, che si terrà di nuovo al duomo di San Giorgio, sarà caratterizzato dalla cerimonia di gemellaggio con il festival organistico internazionale di Cracovia. Un modo, voluto dal direttore artistico della rassegna iblea, il maestro Marco D’Avola, per garantire ulteriore prestigio a una kermesse che, soprattutto nel corso di questa edizione, la 28esima, ha fatto registrare un vero e proprio successo di pubblico, come mai in precedenza. A eseguire il concerto sarà il musicista polacco Dariusz Bakowsky-Kois (nella foto). Si comincia a partire dalle 19.