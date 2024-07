Ragusa, il Macbeth della Godot fa subito registrare un grande consenso al debutto

Spettacoli

Le repliche della sanguinaria tragedia scozzese sino a domenica 21 luglio sulla scalinata del castello di Donnafugata

Con il debutto di “Macbeth” di William Shakespeare si è inaugurata la 14esima stagione di “Palchi Diversi Estate al Castello” della Compagnia Godot di Ragusa, e le grandi emozioni dell’arte teatrale sono tornate ad abitare il Castello di Donnafugata. L’imponente scalinata si è tramutata in magico palcoscenico verticale e ha accolto la più orrifica tra le opere di Shakespeare. La messinscena della sanguinaria tragedia scozzese proseguirà fino a domenica 21 luglio, sempre alle 21.00.

Angoscia e atrocità, ambizione sfrenata e viscerale sensazione di smarrimento, Vittorio Bonaccorso alias Macbeth ha trasmesso tutta la potenza del testo shakespeariano attraverso una struggente e magistrale interpretazione oltre che ad una straordinaria regia, che con una mirata scelta stilistica e di scena ha restituito fedeltà alle ambientazioni fisiche come a quelle psicologiche del dramma. Macbeth, da valoroso militare a uomo retto da bramosia di potere, spinto da una forza cieca e irrazionale a commettere omicidi cruenti. Intensa e toccante anche Federica Bisegna alias Lady Macbeth, mente diabolica e motore delle gesta di crudeltà del consorte, che nella sua tragicità ha vissuto gli estremi gesti della corsa al potere e le conseguenze che ne straziano l’animo. Lady Macbeth rappresenta un tassello del file rouge che quest’anno lega le opere in cartellone.

Strepitose le “streghe”, Benedetta D’Amato, Alessandra Lelii e Anna Pacini, con la voce di Ecate di Anna Passanisi, la dea degli incantesimi, ed eccezionali tutti gli attori in scena, Alessio Barone, Angelo Lo Destro, Cristiano Marzio Penna, Lorenzo Pluchino, Mario Predoana, Marco Cappuzzello, Leonardo Cilia, Andrea Lauretta, Emili Mankolli, Maria Flavia Pitarresi, Althea Ruta, Mattia Zecchin che, grazie a un lavoro minuzioso e di aderenza al testo, hanno rivelato personaggi unici che sono riusciti con la loro forza a trasportare il numeroso pubblico in una Scozia uggiosa, che racconta quanto la voglia di comandare possa sfociare in “male”, bagnandosi del sangue di innocenti. Un grande successo per la compagnia ragusana diretta da Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso, dimostrazione di passione, talento, perseveranza e duro lavoro. “Ciò che ci muove è la passione – spiegano i direttori artistici Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso – La nostra professionalità, che coincide con una ricerca di qualità, va di pari passo con la passione e con un ideale artistico che anima tutta la nostra Compagnia. Ciò ci spinge ad affrontare sfide sempre più ardue, ma che ci gratificano enormemente”. Una nota per i costumi realizzati abilmente da Federica Bisegna, come sempre capaci di dare ulteriore veridicità al dramma, e alle scelte musicali di Vittorio Bonaccorso da Giuseppe Verdi con le elaborazioni musicali di Alessio Barone. La stagione proseguirà nei giorni 31 luglio e dal 1 al 4 agosto con “Il malato immaginario” di Molière, e si concluderà con “Lisistrata” di Aristofane nei giorni dal 21 al 25 agosto.