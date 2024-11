Ragusa, il metodo Matteotti e la questione fiscale

Società

Giovedì la presentazione del libro del prof. Tundo al centro studi Feliciano Rossitto

Giovedì 14 novembre 2024, a partire dalle 16, presso il centro studi Feliciano Rossitto di Ragusa, si terrà la presentazione del volume “La riforma tributaria. Il metodo Matteotti” (nella foto) del prof. Francesco Tundo, ordinario di Diritto Tributario all’Università di Bologna.L’evento, organizzato dal centro studi Feliciano Rossitto e dall’Associazione Nazionale di Giudici Tributari e con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ragusa e dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa, offrirà l’opportunità di approfondire il pensiero di Giacomo Matteotti sulla questione fiscale.