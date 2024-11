Ragusa, il neosegretario generale Cgil in visita al Libero consorzio

Attualità

Sul tappeto i principali temi legati allo sviluppo del territorio ibleo

Il neo eletto segretario provinciale della Cgil di Ragusa, Giuseppe Roccuzzo, ha incontrato oggi il commissario del Libero Consorzio comunale di Ragusa, dottoressa Patrizia Valenti, dando ufficialmente avvio a un ciclo di visite istituzionali che lo vedrà confrontarsi nelle prossime settimane, con i rappresentanti delle principali istituzioni locali.

L’incontro è stato un’occasione per discutere i principali temi legati al territorio ibleo, con particolare attenzione alle sfide infrastrutturali ed alla necessità di rafforzare le politiche per il lavoro, specialmente in ambito giovanile e femminile. Al centro del confronto anche le prospettive di sviluppo economico legate al turismo sostenibile, alla tutela ambientale e al settore agroalimentare, che necessitano di un maggiore attenzione da parte di tutte le istituzioni interessate. Tra i temi affrontati, è spiccata l’importanza del ruolo di cabina di regia che il Libero Consorzio può assumere per facilitare il collegamento tra lo scalo aeroportuale di Comiso e le infrastrutture stradali e autostradali in fase di realizzazione. Il Libero Consorzio, con gli strumenti a sua disposizione, ha infatti la possibilità di contribuire concretamente al raggiungimento di questi obiettivi, colmando il gap infrastrutturale della nostra provincia che incide negativamente sulle prospettive di rilancio turistico.La visite istituzionali del segretario Roccuzzo dopo quella al commissario Valenti proseguiranno anche la settimana prossima.

Lunedì è già calendarizzato l’incontro con il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari. L’incontro con il sindaco della città casmenea darà il via a una serie di confronti diretti del segretario con tutti i primi cittadini dei comuni iblei in linea con la sua volontà di ascoltare i rappresentanti del territorio che ogni giorno sono in prima linea impegnati nell’affrontare le complesse e sempre in divenire problematiche dei cittadini.