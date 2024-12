Ragusa, il prefetto ha ricevuto il direttore regionale dei Vigili del fuoco

Attualità

Messo in evidenza lo strettissimo livello di collaborazione esistente tra gli uffici

Questa mattina il prefetto Giuseppe Ranieri ha ricevuto il direttore regionale dei Vigili del Fuoco per la Sicilia, ing. Agatino Carrolo

Nel corso del cordiale colloquio, che ha rappresentato l’occasione per una disamina dei principali temi di comune interesse che interessano il territorio ragusano, il rappresentante del Governo ha evidenziato lo strettissimo livello di collaborazione esistente tra gli Uffici, esprimendo parole di elogio per la meritevole attività quotidianamente svolta dai Vigili del Fuoco in provincia.