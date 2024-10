Ragusa, il Tribunale per la prima volta accoglie la domanda di esdebitazione totale presentata da una persona sovraindebitata

Attualità

A darne comunicazione il presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti Maurizio Attinelli che mette in rilievo il ruolo dell'Organismo di composizione della crisi

Il presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa, Maurizio Attinelli, comunica che, con decreto del 9 ottobre scorso, il Tribunale di Ragusa, nella persona del giudice dott. Claudio Maggioni, ha per la prima volta accolto la domanda di esdebitazione totale presentata da una persona sovraindebitata assistita da una commercialista ragusana nominata gestore della crisi dal referente dell’Organismo di composizione della crisi, il dott. Salvatore Barracca, magistrato di lunga carriera e già presidente del Tribunale di Ragusa (nella foto da sinistra Attinelli e Barracca).