Ragusa, il vescovo La Placa celebra il terzo anniversario di ordinazione episcopale

Attualità

Domani sera alle 20 in Cattedrale il solenne pontificale

Da tre anni alla guida della Diocesi di Ragusa. Monsignor Giuseppe La Placa, domani,16 luglio, celebra il terzo anniversario di ordinazione episcopale. Nella cattedrale di San Giovanni Battista alle 20 si terrà il solenne pontificale preceduto dall’incontro diocesano degli adoratori delle cappelle dell’Adorazione eucaristica continuata e dei ministri straordinari dell’Eucarestia che si terrà alle 18.45 e prevede la meditazione di don Antonio Sapuppo, direttore dell’Istituto teologico San Paolo di Catania, sul tema “Celebrare e adorare l’Eucarestia nella Comunità, con la Comunità e per la Comunità”.

La Diocesi di Ragusa celebra questo anniversario con gioia, riconoscenza, affetto, stima e gratitudine ringraziando il Signore per la generosa disponibilità con la quale monsignor La Placa si spende da tre anni per il popolo di Dio a Lui affidato.