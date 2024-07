Ragusa, imminente la demolizione dello storico mulino Curiale. Ed è polemica

Ragusa

Lo studioso Daniele Pavone: "Manca del tutto l'interesse per la tutela dei beni relativi all'archeologia industriale"

Imminente la demolizione dello storico mulino Curiale che sorge nella parte alta di Ragusa e che ha segnato un’epoca. “Purtroppo a Ragusa – commenta lo studioso Daniele Pavone – manca del tutto l’interesse per la tutela dei beni relativi all’archeologia industriale, infatti non è la prima volta che accade qualcosa del genere. Del resto, anche questo è un chiaro sintomo del “mollichismo” in ambito culturale di cui è affetta la nostra città, in cui c’è spazio solo per i complimenti e mai per la critica. E con una Soprintendenza ormai ridotta ai compiti di un notaio cieco”. Critiche durissime per una vicenda destinata a fare discutere.

