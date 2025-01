Ragusa, in scena “Tiresia, sette vite da raccontare”

Spettacoli

Domenica al teatro Badia il nuovo lavoro del regista Maurizio Nicastro

Tiresia è stato il più grande indovino dell’antica Grecia. La contemporaneità del suo dramma arriva dalla profondità del suo sentire la tragicità di una umanità che guarda e non riesce a vedere. Una figura conosciuta per i trascorsi scolastici del pubblico, per le letture, per le frequentazioni teatrali. Una figura che anche il regista e autore teatrale Maurizio Nicastro ha voluto incarnare sul palco. Tiresia ha avuto il dono o la condanna della veggenza. Se sia l’uno o l’altra saranno gli spettatori a deciderlo. Tiresia è un veggente, un profeta, ma è essenzialmente un uomo che (e questa sì che fu una condanna, lo dirà egli stesso) è anche donna. Tuttavia, è un semidio, in quanto figlio di una ninfa e di un mortale. I protagonisti sul palco sono Giada Ruggeri e Salvatore Pino, direttrice di scena Tina Accardo, coreografie di Monica Busacca. A curare la prefazione, invece, ci sarà la professoressa Lilla Anagni. “E’ una figura molto controversa quella di Tiresia, con cui mi sono voluto confrontare – afferma Maurizio Nicastro – ho cercato di pescare nel mito ma, soprattutto, ho tentato di attualizzare il suo messaggio con le problematiche che al giorno d’oggi ci troviamo ad affrontare. E sono emersi degli spunti che, secondo me, sono meritevoli di attenzione. Proveremo, dunque, a trasmettere questo messaggio al pubblico che ci verrà a trovare perché Tiresia è un personaggio del mito che merita di essere narrato con la massima cura rispetto ai racconti della tradizione”. “Tiresia, sette vite da raccontare” sarà portato in scena domenica 19 gennaio al teatro Badia di corso Italia 103 a Ragusa. Lo spettacolo prenderà il via alle 18,30, accoglienza con the e biscottini. Per prenotazioni è possibile contattare il 3334183893. Il costo del biglietto è 12,50 euro.

