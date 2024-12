Ragusa Incanto e l’esibizione di quattro corali in cattedrale

Cultura

Appuntamento molto suggestivo quello tenutosi sabato sera in Cattedrale e promosso dall'associazione Cantus Novo

Un altro straordinario momento. Un’altra occasione per vivere da vicino la cultura musicale del territorio. Ragusa InCanto, gli appuntamenti promossi dall’associazione culturale Cantus Novo che festeggia i dieci anni di attività, non tradisce le attese. E con una serie di eventi che sono stati finanziati dall’assessorato regionale alla Cultura grazie all’impegno della deputata all’Ars Stefania Campo, sta cercando di fornire alla comunità del capoluogo e a quella di tutta la provincia una vasta offerta di generi, con lo scopo di fare crescere la passione musicale sul territorio. Il momento clou è stato di certo quello di sabato sera in Cattedrale con la rassegna corale che ha visto la presenza di ben quattro formazioni: oltre a quella locale di Cantus Novo, diretta dal maestro Giovanni Giaquinta, anche Libere Armonie di Rosolini diretta dal maestro Giuseppe Iozzia, Canto in Coro di Pachino diretta dal maestro Raffaella Ragusa e Perfetta Letizia di Gela diretta dal maestro Melissa Minardi.