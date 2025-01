Ragusa, incontro a palazzo di Città sul regolamento cittadino per la disciplina delle pubblicità e delle affissioni

Attualità

La richiesta della Cna è stata valutata dal vicesindaco Giuffrida

La Cna comunale di Ragusa prosegue l’interlocuzione con l’amministrazione locale facendo riferimento al regolamento cittadino per la disciplina delle pubblicità e delle affissioni. L’assessore comunale Gianni Giuffrida ha convocato l’associazione di categoria, dopo una serie di specifiche richieste, per garantire alle imprese che hanno le installazioni già presenti la possibilità che al momento del rinnovo potranno essere esentate dal rispetto del nuovo regolamento perché altrimenti si tratterebbe di spostare tutti gli impianti con costi insostenibili da parte delle imprese stesse.