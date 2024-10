Ragusa, incontro sul tema “Le sfide educative dello Sport”

Attualità

L'assessore Digrandi: "L'appuntamento di sabato mattina nella sala conferenze della zona artigianale punta sugli aspetti della formazione e dell'educazione a cui teniamo molto"

Si svolgerà sabato 19 ottobre alle 10, presso la sala conferenze della zona artigianale di Ragusa in via on. Corrado Di Quattro un incontro sul tema “Le sfide educative dello Sport”.

“Lo sport è formativo… purché vissuto in modo sano – È quanto dichiara l’assessore alla Pubblica Istruzione, Catia Pasta,la quale sottolinea che – se è vero che qualsiasi disciplina sportiva ha un importante impatto nella formazione dei ragazzi in termini non solo fisici ma anche di rispetto, di disciplina, di impegno e di saper fare lavoro di squadra, altrettanto vero è che i genitori hanno in tutto ciò un ruolo fondamentale. L’incontro che proponiamo nasce proprio per fornire sostegno ai genitori nel supportare i propri figli a scegliere la disciplina più adatta a loro, gestirne la crescita evitando di proiettare su di loro ambizioni e aspettative, accompagnarli quando magari vorranno concludere la loro esperienza. Un momento di confronto che apriamo a tutti gli educatori”.