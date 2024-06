Ragusa, iniziano i festeggiamenti in onore di San Paolo apostolo

Società

Da domani celebrazioni al via. Si comincia con la festa dell'Amicizia per bambini e ragazzi

“Ci apprestiamo a celebrare la festa del patrono e titolare della nostra comunità parrocchiale, San Paolo apostolo (nella foto il simulacro). Se non lo conosciamo bene, approfittiamone per leggere e meditare le sue lettere che sono davvero un capolavoro di fede e un tesoro inestimabile, in cui ci fa toccare con mano il suo amore per Gesù, morto e risorto per il quale ha dato la vita e poter dire: Non sono più io che vivo ma è Cristo che vive in me”.