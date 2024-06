Ragusa, la chiesa di San Giacomo apostolo al Giardino ibleo aperta ai visitatori anche per questo fine settimana

Società

Non si terrà invece la tradizionale messa vespertina del venerdì che è stata spostata a San Tommaso

L’arciconfraternita di San Giacomo apostolo comunica ai fedeli che domani, alle 19, non si terrà la tradizionale messa vespertina del venerdì nella chiesa omonima che sorge all’interno del Giardino ibleo di Ragusa. La celebrazione eucaristica è invece in programma nella vicina chiesa di San Tommaso, sempre allo stesso orario. Resta salva la possibilità per i turisti e i visitatori, anche nel corso di questo fine settimana, di ammirare la parte interna della chiesa. Questi gli orari di venerdì, sabato e domenica: la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 15,30 alle 19,30. I visitatori avranno, come sempre, l’opportunità di apprezzare i pregevoli manufatti custoditi all’interno dell’edificio di culto che contiene opere di un certo pregio dal punto di vista artistico e architettonico.

