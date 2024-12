Ragusa, la diocesi accoglierà a febbraio le reliquie di Santa Bernadette Soubiros

Società

A darne comunicazione il vescovo. L'appuntamento è previsto dall'1 al 12. Accolta la richiesta della sottosezione Unitalsi cittadina

𝐋𝐞 𝐫𝐞𝐥𝐢𝐪𝐮𝐢𝐞 𝐝𝐢 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐧𝐚𝐝𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐒𝐨𝐮𝐛𝐢𝐫𝐨𝐮𝐬 saranno 𝐢𝐧 𝐝𝐢𝐨𝐜𝐞𝐬𝐢 𝐝𝐚𝐥𝐥’𝟏 𝐚𝐥 𝟏𝟐 𝐟𝐞𝐛𝐛𝐫𝐚𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟓. A darne comunicazione la stessa diocesi che ha pubblicato una lettera del vescovo alla comunità. Nella stessa lettera, il vescovo chiarisce: “Bernadette è stata esemplare alunna dell’Immacolata. E’ riuscita a vivere una santità evangelica straordinariamente pura, semplice e spoglia. E’ una Santa per il nostro tempo. Il suo esempio sproni la nostra Chiesa diocesana a vivere questo mistero di contemplazione e di servizio. Vi invito a trarre frutto dalla presenza delle reliquie di Santa Bernadette insieme a tutte le altre occasioni di grazia e misericordia che il Giubileo diocesano e quello Universale metteranno a disposizione della nostra comunità diocesana”. E’ stata la sottosezione dell’Unitalsi di Ragusa a presentare richiesta per fare in modo che la diocesi potesse concretizzare questa accoglienza.

