Ragusa, la magia delle feste si diffonde nella città antica di Ibla

Società

Ci sarà anche la possibilità di visitare l'incantevole villaggio di Babbo Natale

La magia del Natale si diffonde nella città antica di Ibla. Per animare un programma ricco ed entusiasmante. Il Ccn Antica Ibla, in piena sinergia con il Comune di Ragusa, ha dato vita a un calendario di eventi che darà la possibilità di visitare l’incantevole villaggio di Babbo Natale ma anche l’opportunità di diventare tra i protagonisti di coinvolgenti spettacoli itineranti. E, ancora, presepi suggestivi, mercatini in cui curiosare e una infinità di momenti speciali da vivere in compagnia di tutta la famiglia e non solo.