Ragusa, la Naturosa Bike & Co. continua a stupire gli addetti ai lavori

Ciclismo

Il podio della Borbonica cup parla completamente ibleo. Buoni riscontri al campionato italiano marathon

La Borbonica cup, per quanto riguarda la categoria Allieve, parla una sola lingua. Quella della Naturosa Bike & Co. Ragusa che, ancora una volta, ha colorato il podio con la livrea della propria squadra. Un risultato ancora più sorprendente se si evidenzia che la valanga rosa iblea non ha partecipato all’ultima gara della serie e, nonostante tutto, i punti accumulati hanno consentito alle atlete iblee di salvaguardare le posizioni in classifica. Alessia Micieli, grande protagonista indiscussa della competizione, si aggiudica il titolo come prima classificata, Giada Nascondiglio seconda ed Erika Boscarino terza. La Naturosa ha poi ha partecipato a Marsala a una gara su strada con gli Esordienti e gli Allievi accompagnati dal direttore sportivo Giampiero Pitino. La gara degli Allievi è stata condizionata da una fuga in cui la pattuglia iblea non è riuscita a entrare, per cui Caruso, Brugaletta, Spadaro e Tumino sono andati, quasi subito, fuori dai giochi. Fra gli Esordienti, invece, ottimo secondo posto di Leonardo Carbonaro, buone le prestazioni di Andrea Nascondiglio, Emmanuel Brugaletta e Federico Occhipinti. Da non dimenticare il secondo posto tra le donne di Giada Nascondiglio.