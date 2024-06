Ragusa, la processione con il simulacro di San Paolo apostolo

Società

Domani alle 20,30 l'appuntamento atteso dai fedeli della locale comunità per le vie del quartiere

Mentre oggi si celebra la solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo, domani, per la parrocchia di via Umberto Giordano, a Ragusa, è il giorno della processione con il venerato simulacro dell’apostolo delle genti. Si comincia alle 9 con la santa messa officiata da don Giovanni Nobile. Alle 11 la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco, il sacerdote Mauro Nicosia. Quindi, a mezzogiorno, suono festoso di campane. Alle 18 ci sarà il giro per il quartiere del corpo bandistico Alessandro Scarlatti di Chiaramonte Gulfi. Alle 18,30 la preghiera del Rosario e la recita dei Vespri. Alle 19,30 è in programma la santa messa presieduta dal vicario generale della diocesi, il sacerdote Sebastiano Roberto Asta. Alle 20,30, infine, la processione con il venerato simulacro dell’apostolo Paolo per le seguenti vie: Giordano, Paisiello, Paganini, Leoncavallo, Criscione Lupis, Castagno, Quercia, Meucci, Ferraris, Fermi, Volta (qui ci sarà una sosta). E, ancora, Quercia, Eucalipto, Galvani, Spallanzani (altra sosta).