Ragusa, la Protezione civile compie nuovi passi sul fronte della comunicazione

Presentato il progetto "Rischio zero" che punta a informare la cittadinanza sui comportamenti da seguire in caso di calamità naturali: focus sul rischio sismico

Cosa fare e come comportarsi in occasione di un’emergenza? A queste domande risponde il progetto “Rischio Zero”, un vero e proprio portale informativo e formativo, promosso dal Comune di Ragusa – Assessorato alla Protezione Civile, e sviluppato attraverso un percorso interattivo e multimediale ideato da Mosaicoelearning e disponibile sul sito www.rischiozero.eu realizzato da Promoter Group. Informazioni chiare e di facile comprensione per sensibilizzare e informare la cittadinanza relativamente ai comportamenti da seguire e ai vari avvisi della Protezione Civile comunale. Contestualmente parte una campagna di comunicazione, sia sul web che sui social, per raggiungere più capillarmente la popolazione. Il primo step su cui ci si è focalizzati riguarda le calamità naturali come i terremoti che, secondo statistiche e dati scientifici, rendono a rischio il nostro territorio. Alla conferenza stampa, tenutasi nell’aula consiliare del Comune di Ragusa, hanno partecipato il sindaco Peppe Cassì, l’assessore alla Protezione Civile Giovanni Iacono, oltre ai rappresentanti delle aziende coinvolte come appunto Mosaicoelearning che ha sviluppato contenuti formativi e video interattivi mirati per diverse fasce d’età, dai bambini e ragazzi agli adulti, agli anziani.