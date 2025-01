Ragusa, la Rsa degli orrori raccontata anche da Pomeriggio Cinque

Attualità

La trasmissione nazionale si è occupata del caso che sta facendo discutere in città riportando alcune drammatiche testimonianze

La Rsa degli orrori. Così è stata dipinta la casa di riposo che è rimbalzata in queste ultime ore agli onori delle cronache anche a livello nazionale dopo che il caso di Ragusa è stato ripreso, oggi, da Pomeriggio Cinque. Gli inviati hanno ascoltato una serie di testimonianze e hanno riportato i casi di anziani che erano stati portati all’interno della struttura in discrete condizioni di salute e ne sono usciti praticamente in condizioni scheletriche. In molti si sono commossi al ricordo di quello che hanno dovuto passare. Gli otto indagati, due dei quali si trovano ai domiciliari, domani saranno interrogati dal gip.

