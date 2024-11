Ragusa, la visita pastorale del vescovo La Placa a San Giacomo

Società

Accoglienza entusiastica da parte di tutta la comunità. Il consigliere comunale Chiavola: "Giornate straordinarie"

Grande entusiasmo ieri mattina per la prima parte della visita pastorale del vescovo, mons. Giuseppe La Placa, alla comunità parrocchiale della Beata Maria Vergine di Lourdes a San Giacomo Bellocozzo, frazione di Ragusa. Accompagnato dal nuovo parroco, il sacerdote Innocenzo Mascali, il vescovo ha visitato la scuola della frazione che comprende gli indirizzi dell’infanzia, della primaria e secondaria di primo grado, con grande partecipazione da parte dei piccoli studenti ma anche del personale docente e non docente che ha accolto in maniera sentita il pastore della Chiesa diocesana.