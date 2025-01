Ragusa, l’Anc e il primo momento formativo dell’anno

Attualità

Sul tappeto la legge di bilancio 2025 e i decreti fiscali collegati

La legge di bilancio 2025 e i decreti fiscali collegati al centro del primo momento formativo promosso dall’Associazione nazionale commercialisti e tenutosi alla sala Avis di Ragusa. Numerosi i presenti che non hanno voluto mancare al confronto, sempre molto stimolante per la chiarezza espositiva che riesce a portare all’essere, con il relatore, il commercialista palermitano Ernesto Gatto, che si è soffermato ad analizzare tutta una serie di punti se non controversi di certo meritevoli di attenzione.