Ragusa, l’Anffas onlus continua a riscoprire i luoghi meno noti della città

Attualità

La passeggiata all'ex scalo merci che ora è diventata un'area attrezzata a verde

Con l’avvio della stagione autunnale, e visto che il clima lo permette, alla luce delle temperature al di sopra delle medie stagionali di questi ultimi giorni, sono state riavviate dall’Anffas onlus Ragusa le passeggiate alla scoperta degli angoli nascosti o completamente nuovi della città. E’ il caso del parco pubblico dell’ex scalo merci che, inaugurato la scorsa estate, è diventato la meta del percorso che i ragazzi e gli operatori di Anffas onlus Ragusa hanno voluto animare per scoprirne le fattezze e, soprattutto, le suggestioni vegetali.