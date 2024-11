Ragusa, le novità tecnologiche applicate alla fotografia e al videowedding. Afi in campo

Società

La due giorni di workshop che è stata promossa dall'Associazione fotografi iblei

Le tecniche cinematografiche applicate ai video dei matrimoni. L’intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle fotografie. Sono alcuni dei punti fermi che hanno caratterizzato il workshop “Aretusa wedding foto & film” che, promosso dall’Associazione fotografi iblei, si è tenuto lunedì e martedì scorso a Poggio del sole hotel, sulla Sp Ragusa mare. I master Mimmo Basile e Vito D’Agostino si sono intrattenuti con gli oltre cinquanta partecipanti dando vita a una speciale esperienza di condivisione che ha consentito di esplorare le nuove tecniche del digitale e di catalizzare il percorso maturato da ogni professionista così da metterlo a disposizione dei partecipanti. “Professionisti che – dicono il presidente di Afi, Enzo Giummarra, con il vice Ignazio Di Grandi – aspettavano da tempo, dopo gli anni della pandemia, di potersi sedere attorno a un tavolo. Perché soltanto così ci sono maggiori opportunità di crescita nel contesto di un’attività specifica caratterizzata da notevoli passi da gigante”. Molto apprezzati gli interventi di Angelo Giummarra che ha affrontato argomenti tecnici legati al video e alla cinematografia e di Riccardo Culmone che ha fornito il proprio contributo sulle questioni inerenti alla realizzazione di video sul wedding e spot pubblicitari.