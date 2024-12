Ragusa, le reazioni dopo l’approvazione del bilancio in consiglio comunale. Caruso, Bennardo e Zagami: “Nessuna visione strategica adeguata per affrontare le sfide future”

Politica

"Solo nel corso dell'anno potremo verificare se le risorse stanziate saranno davvero sufficienti per rispondere alle reali necessità della comunità"

“Durante la seduta del consiglio comunale di ieri sera a Ragusa è stato approvato il bilancio di previsione per il 2025-2027, un documento fondamentale per definire le priorità e gli investimenti del nostro Comune. Riteniamo, tuttavia, che il bilancio approvato, sebbene benefici della pioggia di fondi esterni che arriveranno nelle nostre casse, non fornisca una visione strategica adeguata al fine di affrontare le sfide future. Questi fondi, infatti, non potranno essere utilizzati per l’ordinaria amministrazione, come ad esempio manutenzioni, personale e utenze”. Lo dicono i tre consiglieri comunali del Gruppo Misto, Rossana Caruso, Federico Bennardo e Sebastiano Zagami (nella foto da sinistra Zagami, Caruso e Bennardo).