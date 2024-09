Ragusa, l’Ebt comunica le novità riguardanti il pagamento delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale

Economia

Le disposizioni attuate dall'Ispettorato nazionale del Lavoro

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto operanti nell’area iblea che l’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’ottica del processo di digitalizzazione e semplificazione della pubblica amministrazione, anche in ragione di quanto previsto dall’articolo 5 del Cad di cui al D.Lgs. 82/2005, ha avviato il progressivo pagamento delle sanzioni relative alle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, contestate dal personale ispettivo, tramite il circuito pagoPA. In particolare, a partire dallo scorso 24/07/2024, nei casi di emissione di un provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 14, D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. e di contestazione di violazioni soggette a prescrizione di cui agli articoli 20 e 21 del D.Lgs. n. 758/94 e all’art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004 s.m.i., il pagamento delle relative violazioni potrà essere effettuato solo tramite il circuito in parola.