Ragusa, lo rimprovera per avere rigato la sua auto in via Zancle e lui lo accoltella: arrestato un 61enne

Incredibile episodio in città. La vittima ha subito l'asportazione della milza

Un uomo di 61 anni, nato a Napoli ma residente a Ragusa, è stato arrestato dalla polizia di Stato per lesioni gravi e danneggiamento. Secondo l’accusa il 22 giugno scorso ha rigato due auto posteggiate in via Zancle a Ragusa. Del fatto si è accorto il proprietario che ha chiesto i motivi del gesto. L’indagato lo ha colpito con un coltello. La vittima è finita in ospedale dove ha subito l’asportazione della milza. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia, l’uomo arrestato ha ammesso i fatti. L’avvocato difensore Michele Savarese proporrà ricorso al Tribunale del Riesame per chiedere una misura meno afflittiva dell’arresto. La discussione del ricorso è fissata per il 6 agosto.

