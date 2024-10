Ragusa, l’ultimo saluto all’ex bandiera azzurra Carlo Cesarato

Attualità

I funerali si sono tenuti nel pomeriggio a San Paolo apostolo

Moltissimi gli ex calciatori, i tifosi e gli sportivi che hanno voluto porgere l’estremo saluto, questo pomeriggio, a Carlo Cesarato, 88 anni. Ex giocatore ed ex allenatore del Ragusa calcio, oltre che di numerose altre squadre in Sicilia, Cesarato ha fatto la storia del calcio sul territorio ibleo. E non solo. Era molto apprezzato per le sue doti schiette. Oggi i funerali si sono tenuti nella chiesa di San Paolo apostolo (foto Salvo Bracchitta).

