Ragusa, messa in sicurezza delle strade flagellate nei giorni scorsi dal maltempo

Chiavola (RiM): "L'appello che abbiamo lanciato nei giorni scorsi non è caduto nel vuoto"

“Ho verificato, con soddisfazione, che gli appelli lanciati non sono caduti nel vuoto. Ne va della sicurezza degli automobilisti. Ed è chiaro che i danni causati dal maltempo devono essere monitorati e, come in questo caso, sanati per dare risposta a chi necessita”. Così il presidente dell’associazione politico culturale Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, che fa riferimento agli interventi di sistemazione della strada avviati lungo la strada che da Ragusa conduce a Giarratana, funestata, come altre zone del territorio, dalle piogge del ciclone Gabri che hanno imperversato in provincia, come nel resto del Sud est Sicilia, lo scorso venerdì.