Ragusa, muore Massimo Giovannini

Era molto conosciuto soprattutto nel mondo della pallavolo per avere vestito i panni di tecnico di varie società

Mondo dello sport ibleo ancora in lutto. Dopo la scomparsa di Gaetano Gebbia, è venuto a mancare anche il prof. Massimo Giovannini, 64 anni, molto conosciuto soprattutto nel mondo della pallavolo. Uno speciale cordoglio alla famiglia di Giovannini arriva da parte di tutti i rappresentanti delle società sportive del settore oltre che dalla Fipav. Le esequie si svolgeranno domani, 19 luglio, alle 15,45, presso la chiesa del Preziosissimo Sangue via Fieramosca – Ragusa. La salma partirà dall’abitazione di Giovannini, in via Germania, alle 15,30.

