Ragusa, Naturosa Bike & Co. in luce anche a Caltanissetta

Ciclismo

Non conoscono fine le soddisfazioni del sodalizio caro al presidente Nascondiglio

Non conoscono fine le soddisfazioni della Naturosa Bike & Co. Ragusa che riesce a farsi strada in ciascuna delle competizioni in cui è chiamata a cimentarsi. E’ accaduto, dunque, che anche sulle strade di Caltanissetta gli atleti del sodalizio del presidente Giuseppe Nascondiglio si siano resi protagonisti di una prestazione da urlo, dando ulteriore prova delle proprie capacità. Tra l’altro, su strada, è arrivato pure qualche piazzamento da podio con il secondo posto di Leonardo Carbonaro che si è distinto tra gli Esordienti di primo anno. Buona performance per Federico Occhipinti tra gli Esordienti di secondo anno. Costretto, purtroppo, al ritiro Emmanuel Brugaletta che, sempre in quest’ultima categoria, ha dovuto fermarsi a pochi giri dalla conclusione.