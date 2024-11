Ragusa, Oncologia si accorpa a Urologia: l’on. Campo: “E’ gravissimo”

Attualità

Il deputato regionale chiede conto e ragione all'Asp di una scelta che finirebbe con il penalizzare i pazienti di entrambi i reparti

“Mentre Schifani e i componenti della sua maggioranza, per le Asp, pensano solo a distribuire incarichi e ad annunciare stabilizzazioni, sul fronte della oramai atavica mancanza di personale medico e infermieristico, lasciano ai primari l’incombenza di portare avanti ciò che sembra loro l’unica soluzione possibile, ovvero, razionalizzare il personale e i reparti della nuova rete ospedaliera. Tant’è che l’Asp di Ragusa sta traslocando il reparto di Oncologia, che attualmente si trova a Ibla, all’interno dell’attuale area di Urologia del Giovanni Paolo II, accorpando quindi questi due reparti e sottraendo addirittura un paio di posti letto a quello di Chirurgia”.